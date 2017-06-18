В замке "Ласточкино гнездо" в Крыму идет масштабная реконструкция

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В Крыму в знаменитом замке "Ласточкино гнездо" проходит масштабная реконструкция. Уже несколько лет дворец находится в аварийном состоянии. Работы проводят поэтапно. Сейчас посещение архитектурного памятника временно запрещено.

Пейзаж, который знаком даже тем, кто ни разу не был в Крыму. Свой сто пятый день рождения легендарный замок готовится встретить "помолодевшим", рассказал "ТВ Центр". Инженеры со всей страны трудятся над тем, чтобы сохранить уникальное здание.

Буровая установка едва помещается на небольшой территории замка. Строителям нужно проделать пять скважин прямо в скале. Именно от нее зависит сохранность здания. Из-за угрозы обрушения вот уже несколько лет закрыт балкон и второй этаж.

"Замок, сейчас он, грубо говоря, рассыпается. На две части. Однозначно будет укрепляться фундаментная часть, плита, будет укрепляться скальное основание", - пояснила руководитель проекта реставрации Татьяна Кермен.

Фрагменты полученной породы изучат специалисты. Для геологов эти образцы что-то вроде кардиограммы для врача. Такую диагностику памятника проводят впервые. Над этим работают десятки специалистов от экологов до геодезистов, чтобы уже в следующем году начать капитальную реставрацию.

Первое здание здесь появилось еще в конце девятнадцатого века. Это была деревянная дача отставного генерала. Каменное сооружение было построено по заказу русского нефтяного промышленника в 1912 году. Архитекторам и строителям пришлось постараться, чтобы на небольшой скале построить настоящий замок. О первоначальном виде "Ласточкиного гнезда" сегодня напоминают только фотографии.

"Затем сложные и тяжелые испытания гражданской войны, после ресторанный период, затем землетрясение 27-го года, которое разрушает частично дворец "Ласточкино гнездо", - рассказал замдиректора музея "Ласточкино гнездо" Александр Левин.

В аварийном состоянии после землетрясения он простоял почти сорок лет. Пока в конце шестидесятых под его основание не подвели железобетонную плиту. Именно после той реставрации обновленное "Ласточкино гнездо" стало визитной карточкой Крыма.

На месте, где сейчас работают строители, когда-то снимали легендарный детектив "Десять негритят". Парящий над морем замок и морские пейзажи сыграли в нем едва ли не главную роль. На фоне фасада "Ласточкиного гнезда" и на его террасе герои фильма появлялись много раз. А вот сцены внутри дома снимали в Воронцовском дворце. Замок не подошел из-за своих небольших размеров.

Реставраторы планируют не только укрепить само здание. После основных работ будут отремонтированы и комнаты замка. Впервые за много лет посетители музея смогут подняться на второй этаж и балкон. Сейчас самый популярный туристический объект Крыма пока недоступен для посещения. Там идут буровые работы. Полюбоваться на него можно либо с моря – именно оттуда открывается самый лучший вид, либо на сторублевой купюре. Здесь "Ласточкино гнездо", что называется, во всей красе. Двери для посетителей будут открыты уже через неделю.

Борис Максудов, Александр Шкарбанов, Максим Володин, "ТВ Центр", Крым