Москва назвала бесперспективным высокомерие США в отношении Кубы

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В Министерстве иностранных дел России прокомментировали решение президента США Дональда Трампа отменить соглашение о нормализации отношений с Кубой. Как отметили в российском дипломатическом ведомстве, высокомерный стиль ведения дел с Гаваной не имеет перспектив.

Высокомерный стиль ведения дел с Кубой не имеет перспектив. Об этом заявили в пресс-службе Министерства иностранных дел России, комментируя решение американского президента Дональда Трампа отменить соглашение о нормализации отношений с Гаваной.

"Думаем, что ни у кого не должно быть сомнений: высокомерный стиль ведения дел с Кубой бесперспективен. События последнего полувека – тому очевидное свидетельство. Неужели они ничему не научили политиков в Вашингтоне и политиканов в Майами?" - отметили в МИД.

Российское внешнеполитическое ведомство подтвердило непоколебимую солидарность с Кубой. В МИД подчеркнули, что Россия выступает против эмбарго, блокад, санкций и разделительных линий. Москва призвала к диалогу, сотрудничеству, общению без диктата и попыток вмешательства извне во внутренние дела государств.

"Красноречивым подтверждением того, что такого же подхода в отношении Кубы придерживается подавляющее большинство стран, являются результаты голосования по антиблокадной резолюции Генеральной ассамблеи ООН. Хотели бы призвать администрацию Дональда Трампа прислушаться к этому практически единодушному голосу мирового сообщества", - заключили в МИД.

В пятницу президент США Дональд Трамп, выступая в Майами, объявил об отмене решения предыдущей администрации о нормализации отношений с Кубой. При этом он отметил, что решение вступает в силу "немедленно". Соглашение администрации Обамы с Кубой Трамп назвал "ужасной сделкой". В то же время, президент США заявил о готовности заключить новое соглашение, которое будет выгодно, в том числе, и Вашингтону.