Путин не услышал ничего революционного на "прямой линии"

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Президент России Владимир Путин заявил, что не узнал ничего революционного в ходе общения с гражданами во время "прямой линии". По словам главы государства, он занимается этими вопросами в постоянном режиме. Тем не менее, Путин отметил, что все же узнал кое-что новое.

Ничего революционного в ходе "прямой линии" президент России не узнал. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на интервью Владимира Путина программе "Итоги недели" на НТВ.

"Я кое-что узнал нового, и это естественно, потому что это уже прямое общение с людьми. Но сказать, чтобы для меня здесь были какие-то совсем революционные открытия, так, пожалуй, сказать не могу, потому что я все-таки в постоянном режиме этими вопросами занимаюсь", - сказал он.

Глава государства не согласился с утверждением о том, что в стране не работает региональная власть. По его словам, на уровень региональной или муниципальной власти людям пробиться иногда трудно, поэтому они пытаются решить свои проблему во время "прямой линии". Тем не менее, региональные власти делают свою работу.

"Просто мы не видим этой работы, ведь обращаются только те, кто пока не решил свои проблемы. А ведь огромное количество людей все-таки живут и у них что-то получается, а это и обеспечивают как раз руководители регионального и муниципального уровня. Поэтому, я бы не сказал, что только все в ручном управлении, в ручном режиме делается", - подчеркнул президент.