Концерт рэпера Басты в Одессе отменили из-за угроз радикалов

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Концерт российского рэп-исполнителя Басты (Василия Вакуленко) отменено из-за угроз радикалов. Как сообщили в клубе Ibiza, где должно было состояться выступление, экстремисты обещали сорвать концерт рэпера.

Выступление российского рэпера Басты в Одессе отменили из-за угроз радикалов. Об этом сообщили организаторы концерта.

"Концерт Басты не состоится. Возврат заранее купленных билетов осуществляется в местах их приобретения. Приносим свои извинения за предоставленные неудобства", - говорится в сообщении на странице одесского клуба Ibiza в Facebook.

Как сообщило агентство "РИА Новости", ранее бывший лидер одесской ячейки запрещенного в России "Правого сектора" Сергей Стерненко опубликовал список российских и украинских исполнителей, чьи концерты радикалы намерены сорвать. Баста также ранее был внесен в базу украинского сайта "Миротворец".