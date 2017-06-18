На востоке Москвы неизвестный выстрелил женщине в голову

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Женщина получила огнестрельное ранение в голову на востоке Москвы. Инцидент произошел на Новокосинской улице. Пострадавшая госпитализирована. Полиция разыскивает неизвестного, выстрелившего в женщину.

Неизвестный выстрелил в голову женщине на востоке столицы. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Поступила информация о том, что на улице Новокосинская, дом 14, корпус 4 женщине нанесено огнестрельное ранение в голову и шею из неустановленного оружия, пострадавшая госпитализирована", - сказал он.

Подробностей инцидента источник не уточнил.