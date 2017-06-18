Московская программа реновации стала международным проектом

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В Москве завершилось голосование жителей по программе реновации. В субботу мэрия обнародовала его результаты. Подавляющее большинство - 90% - "за". Впрочем, дома, которые в проекте участвовать отказались – тоже есть, и их никто трогать не будет. Вообще же реновация уже вышла на совершенно новый уровень. Из пусть и масштабной, но городской затеи, превратилась в проект международного значения.

Здание Госдумы попало в окружение. Люди с плакатами как будто состязались за право быть услышанными, рассказал "ТВ Центр". Будут ли сносить против воли, включат ли в программу, каким будет новое жилье и где. Минувшая среда принесла всем заинтересованным ясность. Закон о реновации принят Госдумой в третьем чтении.

"Уважаемые коллеги, федеральный закон принят, "за" – 399, "против" – 2, "воздержался" – 1", - объявили в ГД.

Закон одобрили представители всех четырех фракций Госдумы. Одни настаивали на тиражировании опыта в масштабах страны. Владимир Жириновский в присущей ему манере назвал реновацию "великим переселением" и призвал москвичей пользоваться возможностью.

"Мэр Москвы, так сказать, – молодец. Это хорошо – дать москвичам квартиры в новых домах. Такого никогда не было. Может за это его когда-нибудь наградят. Но, есть определенный риск для тех граждан, которые не хотят участвовать в программе. Через 10-15 лет денег не будет на новые квартиры. А дом будет в аварийном состоянии. И они поедут в Калужскую область. Вынуждены будут ехать. Иначе остаются без жилья. Вы должны думать вперед. Сегодня есть деньги, есть строители. Через 15-20 лет другой мэр, другой президент, другие деньги. Никто не будет заниматься! Может, вообще, столица будет в другом месте", - заявил Жириновский.

Текст закона об обновлении жилого фонда перенес 130 поправок, и в окончательной редакции учел все конструктивные предложения. К участию в программе допустят дома не выше девяти этажей, построенные по типовым проектам с 1957 по 1968 годы. А также аналогичные многоквартиные дома, в которых больше двух третей жильцов хотят новоселья. Жилая и общая площадь будет не меньше, число комнат сохранится. Проживающие в коммуналках получат отдельное жилье. Пока не подписан первый договор о праве собственности на новое жилье, из программы можно выйти.

"Главный вопрос – защита прав граждан – как никогда стоит во главе угла. Те гарантии, которые дал федеральный законодатель, те гарантии, которые приняли депутаты МГД специальным законом, они обеспечивают право гражданина на частную собственность, они предлагают как минимум несколько вариантов в рамках реновации", - пояснил первый заместитель председателя Комиссии по развитию социальной инфраструктуры, местного самоуправления и ЖКХ Общественной палаты России Артем Кирьянов.

Собственники квартир смогут выбрать равнозначное или равноценное жильё. Либо им предложат денежную компенсацию. Причем, собственников не выселят из старой квартиры, пока не передадут новую. Участвовать в программе реновации смогут только те дома, жители которых проголосуют "за" включение в список до подписания закона президентом. О логичности и своевременности программы, во время прямой линии говорил и сам Владимир Путин.

"Речь идет о жилом фонде в Москве, который через 10-15 лет превратится в аварийное жилье. И Москва получит такой же объем беды, как во многих других регионах. И если это своевременно не начать делать, то мы столкнемся с проблемой, которую будет очень сложно решить. А может даже и невозможно, и реально тогда люди начнут страдать. У нас получится проблема в самом центре Москвы. Причем крупномасштабного характера. Нужно своевременно все делать. Но еще раз хочу подчеркнуть. Надеюсь, что все будет сделано и в рамках принятого закона, и с учетом конкретных интересов людей", - заявил Путин.

Глава государства поручил мэру обеспечить контроль за реализацией программы и соблюдением интересов граждан, в первую очередь их права собственности. Сергей Собянин отреагировал в тот же день, в своем аккаунте в Twitter.

"Буду лично контролировать сложный и очень важный проект реновации и отвечать перед горожанами и президентом за его исполнение", - написал мэр.

С самого начала разработанная мэрией программа реновации вызывала споры и дискуссии. Появились ярые противники, которые и сейчас продолжают настаивать, что голосование нарушает права меньшинства. Однако, как говорят специалисты, любой многоквартирный дом с юридической точки зрения – это кондоминиум, где все решения принимаются большинством собственников. Это мировая практика. На этот принцип, кстати, в ходе своей "прямой линии" обратил внимание и президент.

"Есть такие дома, большинство жителей которых не хотят участвовать в этой программе. Ну не хотят, значит заставлять насильно, втаскивать в эту программу, нельзя. Но там где подавляющее большинство высказывается "за", те кто считают, что этого не надо делать, ну должны уважать мнение большинства. Повторяю еще раз: при соблюдении их прав и законных интересов", - заявил Путин.

Мэр столицы все время пока вокруг реновации ломались копья и шумели митинги, выдержал вал критики и нападок, параллельно раздавая интервью, убеждая в необходимости программы, разъясняя её мотивы. А в субботу на открытии Гражданского форума по достоинству оценил ситуацию, предшествовавшую принятию закона.

"И уровень развития гражданского общества, формирование законодательства на федеральном уровне предопределило совершенно иной масштаб и градус дискуссий вокруг этой проблемы. Такого обсуждения конкретной проблемы, конкретного города, я думаю, что страна еще не знала. Практически невозможно найти ни одного москвича, который бы не знал об этой программе. И не сформулировал свое мнение о ней", - отметил Собянин.

О роли широкого обсуждения проекта говорят и политологи. Процесс этот хоть и бывает сложным, а подчас болезненным, необходим для поиска компромисса, для взаимопонимания между гражданским обществом и властью.

"Было много дискуссий, особенно на первом этапе, когда москвичи не вполне понимали сущность и смысл программы реновации. Не были в должной степени проинформированы. Но сегодня мы видим, что общими усилиями и депутатов, и представителей общественности и жителей, консенсус найден. Сложные вопросы, узкие места сняты", - отметил Артем Кирьянов.

15 июня голосование в "Активном гражданине" и центрах "Мои документы" завершилось. Однако на раздумья москвичам дали еще один месяц. И до 15 июля продлили срок проведения общих собраний. Тем не менее, предварительные итоги уже подведены.

Против вступления в программу реновации выступили жители 464 домов. О том, как голосовали остальные, рассказал глава столичного департамента информационной политики.

"2312 домов – это те дома, где "за" проголосовало больше 90%. От 80 до 90% в 1161 доме. В 600 домах от двух третей до 80% проголосовало", - рассказал Артем Ермолаев.

Часть голосов еще проходят процедуру верификации. Между тем масштабный проект реновации уже запущен. Проектировать новую городскую среду будут, в том числе, мэтры архитектуры мирового уровня. Сергей Собянин уже встретился с представителем швейцарского бюро Herzog & de Meuron, а также британскими архитекторами из компании Foster+partners. У них на счету тысячи объектов по всему земному шару, и, главное, принцип работы: "Качество домов это – качество жизни людей". Теперь этот принцип предстоит воплотить и в российской столице.

Анастасия Мартынова, Матвей Шестаков, Евгения Карих, "ТВ Центр"