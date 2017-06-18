Свидетели резонансного ДТП с ребенком в Балашихе заявили об угрозах

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Свидетели ДТП в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний ребенок, получают угрозы в свой адрес. Как сообщила подмосковный омбудсмен Екатерина Семенова, очевидцев также просили изменить свои показания. Уполномоченный пообещала держать ситуацию с расследованием ДТП на контроле.

Свидетели ДТП в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний мальчик, получали угрозы в свой адрес. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на подмосковного омбудсмена Екатерину Семенову.

"Те свидетели, которые видели момент происшествия, говорят о том, что тоже были в их адрес определённого рода угрозы или пожелания, чтобы что-то было сказано иначе, как происходило", - сказала она.

ДТП произошло 23 апреля в Балашихе. Местная жительница за рулем иномарки сбила шестилетнего мальчика. Ребенок погиб на месте. По результатам экспертизы было установлено наличие алкоголя в крови погибшего в концентрации, соответствующей сильной степени опьянения. 15 июня было принято решение эксгумировать тело ребенка для перепроверки данных экспертизы. По факту проведения экспертизы, в результате которой в крови ребенка нашли алкоголь, возбуждено уголовное дело о халатности.

Екатерина Семенова пообещала держать на контроле расследование гибели мальчика. Омбудсмен отметила, что намерена разобраться с правильностью проведения всех процедур.

"Мы хотим ознакомиться с материалами дела и последовательностью всех процедур, правильностью их исполнения, чтобы составить своё экспертное мнение как с юридической, так и с моральной точки зрения для того, чтобы понять, всё ли грамотно было сделано в этом процессе", - сказала она.