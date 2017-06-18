В центре Львова перевернувшийся внедорожник насмерть сбил женщину

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В центре Львова внедорожник Toyota Land Cruiser Prado въехал в толпу людей, после чего перевернулся. Погибла одна женщина, еще одна - пострадала. Причины и обстоятельства аварии выясняются. ДТП произошло у храма святого Андрея в центре города.

В центре Львова внедорожник въехал в толпу людей у храма святого Андрея. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Львовской области.

Авария произошла около 11:00 на Соборной площади. Водитель внедорожника с супругой вышел из храма после литургии и сел в автомобиль. По неустановленным причинам, выезжая со стоянки, машина резко набрала скорость и выехала на тратуар, где находились пешеходы, после чего перевернулась на бок.

Автомобиль сбил двух женщин, одна из которых погибла, другая - госпитализирована с травмами. Полиция выясняет причины и обстоятельства аварии.