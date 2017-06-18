СМИ сообщили о гибели 58 человек в результате лесного пожара в Португалии

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Число жертв лесного пожара в Португалии возросло до 58 человек. Около 60 человек пострадали. В борьбе с возгоранием задействованы несколько сотен людей. Около 30 человек погибли при попытке покинуть опасный регион. Их тела нашли в автомобилях.

Число жертв лесного пожара в Португалии возросло до 58 человек. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на португальское издание Publico.

Пострадали около 60 человек. Пожар начался в субботу у населенного пункта Педроган-Гранди в 190 километрах от Лиссабона. Взять возгорание под контроль не удалось до сих пор. В борьбе с пожаром задействованы несколько сотен человек.

Около 30 человек погибли прямо на трассе в своих автомобилях, пытаясь выбраться из опасного района. Тушению пожара мешает сильный ветер и высокая температура, установившаяся в стране. Для помощи в борьбе со стихией Испания направила в соседнюю страну два самолета.

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