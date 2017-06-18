Руфер в костюме человека-паука забрался на одну из высоток в Москва-сити

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Руфер в костюме человека-паука забрался на один из небоскребов в Москва-сити. Молодой человек успел добраться до 30 этажа 70-этажного здания "Евразия". В настоящее время он доставлен в территориальный отдел МВД. Руферу грозит штраф до 5 тысяч рублей.

Руфер в костюме человека-паука забрался на здание "Евразия-тауэр" в Москва-сити. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД столицы.

Руфер Сергей Делвяшов успел добраться до 30-го этажа 70-этажного здания, после чего был задержан. О нарушении режима в полицию сообщила служба охраны небоскреба. Задержанный доставлен в территориальный отдел МВД. В его отношении составлены административные материалы о нарушении пропускного режима охраняемого объекта. Руферу грозит штраф до 5 тысяч рублей.

Накануне Сергей Делвяшов записал видеообращение, в котором заявил о намерении залезть на небоскреб. Утром в воскресенье друзья руфера вели прямую трансляцию его восхождения в YouTube.