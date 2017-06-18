Путин назначил нового главу Госавтоинспекции России

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Президент России Владимир Путин назначил генерал-майора Михаила Черникова главой Госавтоинспекции страны. Глава государства также произвел ряд отставок и назначений в правоохранительных органах страны.

Генерал-майор Михаил Черников назначен начальником Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России. Соответствующий указ президента Владимира Путина был размещен на официальном портале правовой информации.

"Назначить генерал-майора полиции Черникова Михаила Юрьевича - начальником Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", - говорится в тексте указа.

Этим же документом глава государства произвел еще несколько назначений и увольнений в правоохранительных органах.

Предыдущий глава Госавтоинспекции Виктор Нилов был освобожден от должности указом президента 29 марта. По данным источника "Интерфакса", увольнение связано с достижением им предельного возраста нахождения на посту.