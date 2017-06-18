В тюменской области из-за непогоды без света остаются 14 тысяч жителей

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14 тысяч жителей Тюменской области остаются без электроснабжения из-за непогоды. Как сообщили в Минэнерго, ранее без света находились более 20 тысяч человек в 60 населенных пунктах.

В Тюменской области из-за непогоды остаются без света более 14 тысяч человек. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на Министерство энергетики России. Причиной проблем с электричеством стали гроза и сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду.

"Без электроснабжения остаются: бытовые потребители в 29 населенных пунктах (около 14 500 человек); социально значимые объекты - 7. Мощность отключенных потребителей - 15,8 (17,7) МВт. В том числе в зоне ответственности территориальных сетевых организаций (ТСО) около 13 900 человек, 14,8 МВт в 18 населенных пунктах", - сообщили в Минэнерго.

По состоянию на 13:00 отключены 37 высоковольтных линий и 196 трансформаторных подстанций. К восстановительным работам привлечены 15 бригад в составе 47 человек и 15 единиц техники. Ранее без света оставались более 20 тысяч жителей в 60 населенных пунктах, а также 17 социально значимых объектов.