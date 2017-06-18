Обнаруженное Роснефтью месторождение в Арктике может быть крупнейшим на шельфе

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В Министерстве природных ресурсов и экологии не исключили, что Роснефть обнаружила крупнейшее месторождение на шельфе в Восточной Арктике.

Обнаруженное Роснефтью месторождение в Восточной Арктике может быть самым крупным на шельфе. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на главу Минприроды Сергея Донского.

"Искренне поздравляю коллег! Уже можно говорить о существенном притоке нефти, а значит, об уникальном открытии, вполне возможно, крупнейшего месторождения на шельфе", - написал он на своей странице в Facebook.

В воскресенье Роснефть сообщила об обнаружении своими специалистами в ходе бурения насыщенного нефтью керна. В этой нефти преобладают легкие маслянистые фракции. Таким образом, Роснефть может считаться первооткрывателем месторождений на шельфе Восточной Арктики.

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