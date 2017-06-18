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В Португалии объявлен трехдневный траур по жертвам лесного пожара, вспыхнувшего в субботу в центральной части страны. По последним данным, жертвами стихии стали по меньшей мере 62 человека. В воскресенье матч Кубка Конфедераций между сборными Португалии и Мексики, который пройдет в Казани, начнется с минуты молчания.

В Португалии объявлен трехдневный траур по жертвам лесного пожара в центральной части страны. Об этом сообщило агентство "Интерфакс" со ссылкой на португальского премьер-министра Антониу Кошту.

"Страна столкнулась с такой человеческой трагедией, которой не было на памяти у португальского народа. К сожалению, речь идет о самой крупной трагедии за последние годы, связанной с лесными пожарами", - сказал он.

Траур продлится с воскресенья до вторника. По последним данным, в результате пожара погибли 62 человека, еще 54 пострадали. Большая часть жертв - гражданские лица, однако среди погибших есть также восемь пожарных.

Как сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на Португальскую футбольную федерацию, матч Кубка Конфедераций Португалия-Мексика, который состоится в воскресенье в Казани, начнется с минуты молчания.