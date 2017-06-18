В центре Москвы автомобиль столкнулся с трамваем

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На пересечении Бауманской и Бакунинской улиц в центре Москвы легковой автомобиль столкнулся с трамваем. Пострадали два человека. По данным ГИБДД, скорее всего они не получили тяжелых травм.

При столкновении автомобиля с трамваем в центре Москвы пострадали два человека. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.

"На пересечении Бакунинской и Бауманской улиц, около 17.30 произошло столкновение трамвая и автомобиля Ford", - рассказал представитель ведомства.

На месте происшествия работают сотрудники скорой медицинской помощи. Они осматривают водителя и пассажира автомобиля. По словам представителя ГИБДД, пострадавшие, скорее всего, не получили тяжелых травм.