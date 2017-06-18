В матче Мексика-Португалия впервые отменили гол после видеоповтора

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На Кубке конфедераций впервые отменили гол после просмотра видеоповтора. Прецедент произошел в первом тайме матча Португалия-Мексика. На 21-й минуте защитник португальцев Пепе забил в ворота соперника, однако после просмотра повтора выяснилось, что футболист находился в офсайде.

На Кубке конфедераций впервые был отменен гол после видеоповтора. Об этом сообщил ТАСС по итогам первого тайма матча Португалия-Мексика.

На 21-й минуте встречи группового этапа Кубка конфедераций защитник сборной Португалии Пепе отправил мяч в ворота соперника. После просмотра видеоповтора гол был отменен, так как был зафиксирован офсайд.

На нынешнем Кубке конфедераций система видеоассистентов главных судей применяется впервые. Она была запущена в тестовом режиме в начале марта прошлого года в чемпионатах не из числа ведущих.