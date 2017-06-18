Врезавшийся в трамвай на Бауманской автомобиль ехал на красный свет

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Столкнувшийся с трамваем в центре Москвы автомобиль двигался на красный свет. Как сообщили в пресс-службе Мосгортранса, в общественном транспорте никто не пострадал. Травмы получили водитель и пассажир автомобиля.

Авария с участием трамвая и легкового автомобиля в центре Москвы произошла по вине водителя легковушки. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгортранса.

"Сегодня в 17:30 на пересечении Бауманской и Бакунинской улиц произошло дорожно- транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и трамвая, следовавшего по маршруту №37. По предварительным данным, автомобиль проезжал перекресток на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с трамвайным вагоном. В общественном транспорте в результате произошедшего никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Как сообщили ранее в ГИБДД, на пересечении Бауманской и Бакунинской улиц в центре Москвы легковой автомобиль столкнулся с трамваем. Пострадали два человека: водитель и пассажир легковушки. По данным ГИБДД, скорее всего они не получили тяжелых травм.