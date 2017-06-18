Матч Португалия-Мексика завершился ничьей

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Матч группового этапа Кубка конфедераций между сборными Португалии и Мексики завершился с ничейным счетом 2:2. Российские футболисты встретятся с португальской сборной 21 июня на стадионе "Открытие Арена" в Москве.

Матч группового этапа Кубка конфедераций Португалия-Мексика завершился ничьей - 2:2. Встреча состоялась на стадионе Казань-арена.

Счет на 34 минуте матча открыл полузащитник португальцев Рикарду Куарежма. На 42 минуте нападающий сборной Мексики Хавьер Эрнандес сравнял счет. На 86-й минуте в ворота сборной Мексики забил португальский защитник Седрик Соареш, однако третьей минуте добавленного времени Эктор Морено сравнял счет.

Помимо прочего, встреча сборных Мексики и Португалии запомнилась первой в истории крупных турниров отменой гола после видеоповтора. Прецедент произошел на 21-й минуте встречи. Защитник португальцев Пепе забил в ворота соперника, однако после просмотра повтора выяснилось, что футболист находился в офсайде.