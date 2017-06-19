Пушков: США осуществили новый акт войны в отношении Сирии

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Российский Сенатор Алексей Пушков прокомментировал инцидент над сирийской Раккой, где самолет ВВС коалиции сбил истребитель ВВС Сирии. По словам члена Совфеда, США осуществили новый акт войны в отношении Дамаска.

Член Совета Федерации Алексей Пушков отметил, что США осуществили новый акт войны против Сирии, сбив Су-22 ВВС этой страны. Об этом сенатор написал в своем Twitter.

Сбив сирийский Су-22 в небе над Раккой, США осуществили новый акт войны пр.Сирии. Какая "оборона"?? Ракка - сирийский город, не американский — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 18 июня 2017 г.

Накануне, 18 июня, ВВС международной коалиции во главе с США сбили сирийский истребитель в районе города Ракка, который расположен на севере республики, передает ТАСС. Инцидент произошел после 12:00 по московскому времени в местечке Расафа, в 30 километрах к югу от Ракки.

Сирийский истребитель участвовал в операции против запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство", которую проводит в этом районе армия Сирии вместе с ополченцами.

В коалиции заявили, что на такие меры пришлось пойти из-за того, что сирийский самолет якобы занимался бомбардировкой местности рядом с бойцами "Сил демократической Сирии".

По данным агентства ФАН, пилот самолета попал в плен к курдам.

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