США и Украина выполнят наблюдательный полет над Россией

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США и Украина с понедельника 19 июня будут выполнять наблюдательные полеты над Россией. Как сообщили в российском оборонном ведомстве, полет будет осуществляться на самолете OC-135B с аэродрома Хабаровск. Параметры наблюдательного полета на борту будут контролировать российские специалисты.

США совместно с Украиной выполнят наблюдательные полеты над территорией России. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на начальника российского Центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.

"Совместная миссия США и Украины в рамках реализации международного Договора по открытому небу выполнит в период с 19 по 24 июня наблюдательный полет над территорией Российской Федерации на американском самолёте наблюдения ОС-135Б с аэродрома Хабаровск (Новый)", - говорится в сообщении.

Рыжков отметил, что российские специалисты на борту самолета будут контролировать соблюдение согласованных параметров полета и применения предусмотренной договором аппаратуры. С 18 июня по 3 июля российская группа инспекторов выполнит два последовательных полета над территорией США.

"Максимальные дальности полётов составят 4250 и 4800 километров соответственно", - добавил Рыжков.