Иран нанес удар по боевикам в Сирии в ответ на теракты в Тегеране
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Иран выпустил ракеты по позициям террористов в Сирии. Удар был нанесен в ответ на серию атак в столице Ирана 7 июня. Тогда жертвами терактов стали 18 человек, около 50 получили ранения. Ответственность на себя взяло "Исламское государство".
В Иране Корпус стражей исламской революции (КСИР) выпустил шесть баллистических ракет средней дальности по позициям террористов в районе сирийского Дейр-эз-Зора, передает Tasnim.
По данным агентства, удар был нанесен в ответ на атаки по Тегерану. Количество жертв и пострадавших не уточняется, однако, иранские военные сообщают, что после проведенной операции "убито большое количество боевиков, уничтожено их оборудование и оружие".
7 июня в Тегеране произошла серия терактов. Боевики напали на иранский парламент и мавзолей имама Хомейни. В результате атак погибли 18 человек, около 50 получили ранения. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России организация "Исламское государство".
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