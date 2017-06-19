Не менее десяти человек пострадали в Лондоне после наезда грузовика

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В ночь на понедельник на севере Лондона грузовик въехал в толпу людей, возвращавшихся из мечети. Погиб один человек, еще десять пострадали. Восемь человек доставлены в больницы. По подозрению в совершении преступления задержан 48-летний мужчина.

В Лондоне – новая атака по сценарию, похожему на недавние теракты, сообщил "ТВ Центр". По меньшей мере 10 человек пострадали после наезда автофургона на людей, выходивших из мечети в районе Финсбери Парк. На данный момент полиция подтвердила информацию об одном погибшем.

Вместе с тем газета Sun сообщила, что жертв может быть как минимум двое. Свидетели утверждают, что после того, как минивэн сбил людей на тротуаре, из него выбежал мужчина с ножом в руках. Он успел ранить прохожего. В полиции эту информацию опровергли. По их данным, в грузовике находились три человека. Двоим удалось сбежать, один – задержан. Это водитель фургона. Его скрутили местные жители и передали стражам порядка. По словам очевидцев, грузовик давил людей преднамеренно в тот момент, когда все выходили на улицу после вечерней молитвы. Несмотря на поздний час, в половину первого ночи, народу было много: у мусульман сейчас священный месяц Рамадан.

"Этот парень в грузовике, он сначала ехал по полосе для автобусов, а потом резко свернул. Он сделал это специально! А другие двое, они убежали, значит, они скрываются где-то здесь, в Финсберри Парке", - рассказал очевидец произошедшего Мохаммед Абдулла.

Скотленд Ярд квалифицировал наезд как "серьезный инцидент", а премьер-министр Тереза Мэй назвала случившееся "потенциальным терактом". К расследованию подключились эксперты подразделения британской контртеррористической полиции. Посольство России проверяет информацию, есть ли среди пострадавших наши соотечественники.

В Британии это уже четвертая атака за последние три месяца. Предыдущее нападение было всего две недели назад. 3 июня поздно вечером в толпу на мосту в центре Лондона въехал микроавтобус. Из него выскочили несколько террористов, они устроили настоящую резню. Семь человек были убиты. Около 50 ранены.