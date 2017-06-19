Партия Макрона получила абсолютное большинство на парламентских выборах

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По итогам второго тура парламентских выборов во Франции движение президента Эмманюэля Макрона "Вперёд, республика!" получило 308 из 577 мест. Далее следует правоцентристская партия "Республиканцы", за ней – социалисты. Также в парламент прошел "Национальный фронт" Марин Ле Пен, которая назвала мажоритарную систему выборов – недемократической. Кроме того, во французском парламенте теперь рекордное число женщин – 223.

Доволен, расслаблен и уверен в себе. Перед журналистами Эмманюэль Макрон появился в отличном настроении, отмечает "ТВ Центр". Социологи пообещали созданной им всего год назад партии "Вперед, Республика" – историческое большинство в Национальной Ассамблее.

Первые данные, правда, оказались скромнее чем ожидалось. Но все же это победа. Триумф дебютантов – так французская пресса назвала нынешние выборы в парламент. Среди кандидатов от партии президента у половины никакого опыта в политике. Макрон, говорят соратники, взял обещанный курс на тотальное обновление власти. А может, тотальный контроль, добавляют политологи. "Вперед, Республика!", по сути, остается партией одного человека – президента. Глава Франции получил абсолютно послушное большинство в парламенте.

Вкус победы, правда, отравляют показатели явки. К шести вечера – 35 процентов. Антирекорд за всю историю Пятой Республики. В числе причин называют усталость. После скандальной президентской гонки даже традиционно активные избиратели – французы – политикой пресытились. А еще разочарование и кризис в рядах традиционных партий. “Республиканцам”, а именно правым всего пару месяцев назад прочили большинство в Ассамблее, теперь придется довольствоваться статусом "главной оппозиционной силы".

"Мы покажем наши отличия от партии Макрона. Особенно в вопросах налоговой реформы. Сегодня я поздравляю всех, кто был избран. К сожалению, в условиях, отличных от тех, каких мы бы хотели, нам придется объединять свои силы, для продвижения наших идей", - заявил лидер партии "Республиканцы" Франсуа Баруа.

Социалисты так и вовсе на грани развала. Лидер левых уже объявил об отставке. Неубедительную кампанию провели также крайне левые и ультраправые. После выхода Марин Ле Пен в финал президентской гонки "Национальный фронт" рассчитывал получить больше 60 мест в парламенте. Сейчас речь идет о шести. В числе которых, впервые в ее карьере, и сама Ле Пен.

"Показатели явки снова поставили антирекорды. Что показывает: недоверие к политике достигло своего пика. Это подрывает легитимность Национального собрания. Плохая почва для старта нынешнего пятилетнего периода", - отметила она.

Ситуацию, считают ультраправые, мог бы исправить отказ от мажоритарной системы выборов в парламент. В этом случае результат был бы совсем другим. Исправить ситуацию теперь, впрочем, по силам Макрону. С таким большинством президент может проводить любые реформы.

На подходе новая трудовая реформа. Болезненные для страны вопросы сокращения прав рабочих и больших полномочий для работодателей, безусловно, станут первым испытанием для нового парламента. И простым оно точно не будет.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко, Европейское бюро "ТВ Центра", Франция, Париж