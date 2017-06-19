Задержанная КНДР российская яхта вернулась во Владивосток

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Во Владивосток вернулась российская яхта Katalexa, задержанная на прошлой неделе пограничниками КНДР на северо-западе Японского моря.

Как напомнил "ТВ Центр", судно, шедшее с Тайваня, необоснованно обвинили в том, что оно нарушило границу Северной Кореи. На борту были трое россиян. Их допросили, а затем позволили продолжить путь. Правда, извиняться не стали, а произошедшее объяснили чрезмерной бдительностью местных рыбаков, которые якобы приняли яхту за браконьерское судно, заплывшее на территорию КНДР.