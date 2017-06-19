Путин проинспектирует Удмуртию и Свердловскую область

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Президент России Владимир Путин прибудет с рабочим визитом в Республику Удмуртия и Свердловскую область. Ижевск глава государства намерен посетить до конца июня, а Екатеринбург - в июле. Визиты могут быть связаны с инспекцией первых результатов работы врио глав регионов.

Президент России Владимир Путин совершит рабочие поездки в Республику Удмуртия и Свердловскую область. Это произойдет в ближайшее время, пишет газета "Известия".

Удмуртию президент должен посетить до конца июня, а Екатеринбург – в июле. Сейчас оба субъекта возглавляют временно исполняющие обязанности руководителей регионов Александр Бречалов и Евгений Куйвашев. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, визиты Владимира Путина могут быть связаны с инспекцией первых результатов работы врио глав регионов.

О том, что Владимир Путин намерен посетить столицу Удумуртии, стало известно в ходе "прямой линии" 15 июня. Тогда жительница Ижевска пожаловалась на состояние своего дома: жилье давно признано аварийным, но снести его планируют только в 2029 году. Женщина заявила, что жить в таком доме еще 12 лет невозможно. В ответ президент заметил, что как раз собирается в республику и пообещал заехать к ижевчанке в гости.

Вместе с тем, визит главы государства планировался еще до "прямой линии". Он был связан с вопросами оборонной промышленности. Теперь к теме поездки добавится и проблема аварийного жилья в республике.

А в ходе поездки в Екатеринбург президент планирует посетить международную промышленную выставку "Иннопром-2017", которая пройдет с 10 по 13 июля.

Владимир Путин 4 апреля 2017 года назначил Александра Бречалова, который ранее был секретарем Общественной палаты страны, временно исполняющим обязанности главы Удмуртии. Сам Бречалов уже сообщил о готовности участвовать в выборах главы республики.

Евгений Куйвашев, возглавляющий Свердловскую область с 2012 года, тоже заявил об участии в выборах главы региона.