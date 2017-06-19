Российские подлодки смогут обходиться без воздуха в течение нескольких недель

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Дизель-электрическая неатомная подводная лодка "Кронштадт" проекта 677 типа "Лада" станет первой субмариной ВМФ, получившей анаэробную - воздухонезависимую - энергетическую установку. Аппарат позволит подлодке не всплывать на поверхность для подзарядки аккумуляторов и пополнения запаса воздуха в течение нескольких недель.

Первой субмариной ВМФ России, которая получит анаэробную - воздухонезависимую - энергетическую установку (ВНЭУ), станет дизель-электрическая неатомная подводная лодка "Кронштадт" проекта 677 типа "Лада". Об этом пишет газета "Известия".

С таким аппаратом подлодке не нужно будет всплывать на поверхность для подзарядки аккумуляторов и пополнения запаса воздуха, который необходим для работы дизель-генераторов в подводном положении. Таким образом, "Лада" сможет находиться под водой, не выдавая своего присутствия до нескольких недель.

При этом, воздухонезависимая энергетическая установка российской разработки принципиально отличается от зарубежных аналогов. Все дело в методе получения водорода: его запас можно не возить на борту, а получать непосредственно в ВНЭУ при помощи риформинга дизельного топлива.

Как отметил директор ФГУП "Крыловский научный центр" Михаил Загородников, проработана установка с паровым реформингом с электрохимическим генератором на твердотелых элементах. Создан ее промышленный образец.