В Брюсселе стартуют переговоры по Brexit

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19 июня стартуют переговоры по Brexit между Евросоюзом и Великобританией. Ожидается, что процедура выхода страны из ЕС завершится в марте 2019 года.

В понедельник, 19 июня, в Брюсселе начинаются переговоры о выходе Великобритании из состава Евросоюза, передает Reuters.

В штаб-квартире Еврокомиссии встретятся глава министерства по Brexit Дэвид Дэвис и главный переговорщик ЕС Мишель Бранье. Ожидается, что Brexit завершится к марту 2019 года.

Дискуссия будет вестись в два этапа. Сначала страны планируют урегулировать все вопросы, связанные с выходом Британии из ЕС, а затем выяснить, останется ли Лондон членом европейского общего рынка.

Ранее в СМИ появилась информация, что старт переговоров могут перенести из-за того, что заявление о создании правящей коалиции отложили на неделю в связи с крупным пожаром в лондонском многоэтажном доме.

23 июня 2016 года жители Великобритании проголосовали за выход страны из Евросоюза. 8 июня 2017 года в Великобритании состоялись досрочные парламентские выборы, в которых консерваторы сохранили лидерство, но не смогли набрать необходимое количество голосов для формирования правительства большинства. Из-за того, что партии Мэй необходимо объединится в коалицию с Демократической юнионистской партии североирландских протестантов.