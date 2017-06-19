ЦБ лишил лицензии "Фидбэк" и "Расчетный Финансовый Дом"

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Банк России отозвал лицензии у двух небанковских кредитных организаций "Расчетный Финансовый Дом" и "Фидбэк". Они располагаются на 570 и 571 местах в банковской системе России соответственно.

Центробанк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у небанковских кредитных организаций "Расчетный Финансовый Дом" и "Фидбэк". Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

В пресс-службе ЦБ отмечают, что деятельность "Расчетного Финансового Дома" с конца 2016 года была ориентирована на проведение "сомнительных транзитных операций". Также НКО не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации доходов, которые были получены преступным путем, и финансированию терроризма. Руководители и собственники не предприняли действенных мер, направленных на исключение вовлечения кредитной организации в "сомнительную деятельность ее клиентов".

Что касается "Фидбэк", то, по данным ЦБ, бизнес НКО практически полностью ориентирован на проведение "теневых" валютно-обменных операций. В деятельности кредитной организации были выявлены признаки систематического осуществления операций без их отражения в бухгалтерском учете и отчетности. Кроме того, эта НКО также не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации доходов, которые были получены преступным путем, и финансированию терроризма.

Теперь, согласно приказам Банка России, в двух НКО назначены временные администрации.

Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 июня 2017 года "Расчетный Финансовый Дом" занимал 570-е место, а "Фидбэк" – 571-е место в банковской системе России.