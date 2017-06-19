Лавров призвал согласовывать с Дамаском любые действия в Сирии

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Все страны должны уважать суверенитет Сирии и согласовывать любые действия с Дамаском. Так прокомментировал глава МИД Сергей Лавров действия США, которые накануне взяли под контроль пограничный пункт на юге Сирии.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал все страны уважать суверенитет Сирии и согласовывать любые действия "на земле" с Дамаском, передает ТАСС слова главы ведомства.

Ранее США в одностороннем порядке взяли под свой контроль пограничный пункт на юге Сирии. Коалиция во главе с США действовала без разрешения Дамаска.

"Любые действия "на земле", а там много участников, в том числе тех, кто осуществляет военные действия, должны согласовываться с Дамаском", - отметил министр, выступая на встрече глав МИД стран-участников БРИКС.