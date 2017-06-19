Российские военные доставили медикаменты и продукты в Хомс

Теги: В мире сирия помощь россия

Российские военные доставили в клинику Хомса медикаменты и продукты. 300 наборов гуманитарной помощи раздали во дворе больницы. В составе колонны центра по примирению враждующих сторон прибыли и врачи, чтобы оказать помощь сирийским коллегам.

Клиника аль-Басель в Хомсе переполнена, рассказал "ТВ Центр". Больных привозят на машинах. Кто может, приходит сам. Четыре года пока в городе хозяйничали террористы, больницы не работали.

"В данном городе, где проживает более миллиона человек, находится всего лишь две больницы. Больница, в которой мы сегодня, построена всего лишь полтора года назад, но врачи все равно не справляются: помимо раненых и больных, которые здесь остались после вывода боевиков, что произошло всего лишь две недели назад, здесь много населения с запущенными заболеваниями", - рассказал представитель Центра по примирению сторон Александр Воронцов.

Люди едут из города и со всей провинции. Один госпиталь террористы взорвали, второй – захватили. Лечили в нем своих раненных. Поэтому новая бесплатная клиника сегодня одна на Хомс. Помочь справиться с наплывом больных приехали российские военные врачи. К ним всегда большие очереди.

Лина порезалась об осколок. Квартал, где живет девочка с родителями, освобожден от боевиков совсем недавно. С детьми на руках – каждый второй. У половины тяжелые расстройства. Врачи говорят, все из-за войны.

"У них кто-то умер, произошел взрыв на глазах у детей. Конечно это отражается на психике детей", - рассказала врач-педиатр больницы аль-Басель Наталья Поликарпова.

Наталья с мужем живет в Хомсе уже 20 лет. Рассказала, что за годы войны только кардиологические заболевания выросли в пять раз.

"25-30 лет поступают у нас молодые люди с инфарктами. Очень много неврологических расстройств, психических расстройств", - отметила она.

Не меньше пациентов с инфекционными болезнями и гипертонией. Давление, кризы и особенно заболевания желудочно-кишечного тракта – результат постоянных нервозов и плохого питания.

"Стресс является важнейшим фактором развития гастрита, именно это способствует и запускает уже хронические заболевания", - отметил врач-терапевт Семен Аракелян.

А вот врач консультирует другого врача. Попасть к российским специалистам на прием удача не только для больных, но и для сирийских медиков. У травматолога Яхьи – воспаление. Нужна срочная терапия. Ему назначили лечение. Пока военные врачи осматривают и консультируют людей, на улице развернули "КамАЗы" с продовольствием. Это тоже помощь больнице – ее пациентам и медперсоналу.

За время войны в Сирии зарплаты, особенно бюджетников, в 10 раз упали. А цены на продукты, наоборот – в 10 раз выросли. Поэтому почти все деньги в бедных семьях уходят на еду. Гуманитарная помощь, которую доставил российский центр примирения сторон, позволит хоть немного сэкономить. Муку, сахар, рис и консервы люди, привыкшие жить в нужде, растянут на пару недель.

Следующий российский гуманитарный конвой придет в Хомс в ближайшие дни. На этот раз в полуразрушенные кварталы, которые были освобождены от террористов всего несколько недель назад.

Тимур Абдуллаев, Андрей Пашутин, "ТВ Центр", Сирия