Информации о россиянах среди пострадавших от пожара в Португалии нет

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В Португалии более 60 человек стали жертвами лесных пожаров. Пострадавших – десятки. Многие в больницах в тяжёлом состоянии. Информация о россиянах из зоны бедствия не поступала. Тушение осложняет шквалистый ветер и сильная жара. С воскресенья в стране объявлен трёхдневный траур.

Спастись у них не было ни единого шанса. Вечером они мчались вдоль дороги, по обеим сторонам от которой густой лес, пытаясь убежать от огня. Внезапно с огромной скоростью пламя высотой в несколько десятков метров настигло их. Люди даже не успели выбежать из машин. Почти 30 человек сгорели заживо, сообщил "ТВ Центр".

"Погибших очень много. Психологи сейчас работают с их родственниками", - рассказал сотрудник пожарной службы.

Леса горят по всей стране. Каждое лето для Португалии – это главная проблема. Последние дни стояла жара, температура превышала 40 градусов. Было достаточно искры. Катализатором трагедии, по мнению специалистов, стала так называемая "сухая молния", ударившая в дерево. Лес вспыхнул как спичка. Очаг возгорания находился в муниципалитете Педрогао-Гранди, в центре Португалии, и быстро распространился на другие районы.

Огонь ничего не оставил от нескольких деревень. Спасатели находят всё новых жертв. На данный момент их более 60. Ещё 59 человек пострадали. Некоторые находятся в тяжёлом состоянии. Те, кому удалось спастись, не могут поверить в реальность происходящего.

"Ещё вчера мы увидели огонь, но он был далеко, никто не думал, что он придёт к нашим домам. В полчетвертого утра моя мама разбудила меня, пламя было прямо перед нами. Проблема в том, что давно не было дождей. Если бы прошёл дождь, такого бы не случилось", - рассказала жительница города Авелар Изабель Брандао.

Больше 750 пожарных были брошены на тушение огня. На помощь им своих спасателей отправили Франция и Испания.

"Я уверен, что были использованы все средства в борьбе с пожаром, и что пожарные, а также другие службы экстренного реагирования, во время операции сделали всё возможное. На протяжении дня мы зарегистрировали 156 пожаров по всей стране. 11 всё ещё активны, нас это очень беспокоит. Мы столкнулись с самой большой человеческой трагедией за долгое время", - отметил премьер-министр Португалии Антониу Кошта.

Лесные пожары унёсли много жизней в Португалии за последнее столетие. Но такого страна, и правда, не видела. Соболезнования семьям погибших выразил Папа Римский Франциск.

"Я выражаю свои соболезнования людям Португалии в связи с разрушительными лесными пожарами в Педрогао-Гранди, которые стали причиной множества жертв. Помолимся в тишине", - сказал он.

Сейчас специалисты устанавливают личности погибших. Тех же, кого удалось спасти из зоны бедствия, размещают в местах временного пребывания. В память о жертвах в Поругалии объявлен трехдневный траур.

Евгения Карих, "ТВ Центр"