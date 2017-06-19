Желтый уровень опасности объявлен в Московском регионе из-за грозы

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Синоптики объявили о желтом, третьем из пяти уровней опасности в Московском регионе. В понедельник ожидаются ливневые дожди и грозы, воздух прогреется до +22 градусов.

Метеорологи объявили о желтом уровне опасности в Московском регионе из-за грозы и проливных дождей, об этом сообщает ТАСС.

Всего уровней опасности пять, желтый – третий из них и означает "потенциальную опасность", пояснили в Гидрометцентре.

В понедельник в столичном регионе будет сыро, но тепло. В центральной России прогремят грозы и пройдут ливневые дожди. Воздух прогреется до 22 градусов, ветер западный с порывами 7-12 метров в секунду.

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