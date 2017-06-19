В России начата разработка двигателя для перспективных транспортных самолетов

Теги: самолет россия Оборона промышленность экономика

В России начата работа по созданию авиационного двигателя тягой 35 тонн для перспективных транспортных самолетов. Как отметили в Объединенной двигателестроительной корпорации, этот двигатель позволит реализовать опытно-конструкторские работы с минимальным риском.

В России началась работа по созданию авиационного двигателя тягой 35 тонн. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Объединенную двигателестроительную корпорацию.

Новый двигатель будет использоваться в перспективных транспортных самолетах.

"В настоящее время ОДК приступила к разработке научно-технического задела по программе ПД-35, который позволит с минимальным техническим риском реализовать ОКР в целом", - рассказали в корпорации.