В самолет рейса Стамбул-Тбилиси ударила молния
Теги: самолет турция Происшествие
В самолет турецкой авиакомпании Atlasglobal, выполнявшего рейс Стамбул-Тбилиси, попала молния. Лайнер получил повреждение и вернулся в аэропорт. Пассажирам предоставили другой самолет.
Самолету турецкой авиакомпании Atlasglobal пришлось вернуться обратно в аэропорт из-за попавшей в него молнии, передает "Интерфакс".
По словам пассажиров авиарейсов, самолет выполнял маршрут Стамбул-Тбилиси. Через 15-20 минут после взлета самолет попал в зону турбулентности и в него ударила молния. Было решено вернуться в аэропорт Стамбула, лайнер получил повреждение. Пострадавших среди пассажиров нет.
Спустя несколько часов пассажиры вылетели в Тбилиси другим самолетом.
Читайте также:
Самолет выкатился за пределы посадочной полосы в Екатеринбурге
Любопытная китаянка открыла аварийный выход самолета перед взлетом
Минтранс: большой проблемы в оттоке российских пилотов за рубеж нет