В самолет рейса Стамбул-Тбилиси ударила молния

Теги: самолет турция Происшествие

В самолет турецкой авиакомпании Atlasglobal, выполнявшего рейс Стамбул-Тбилиси, попала молния. Лайнер получил повреждение и вернулся в аэропорт. Пассажирам предоставили другой самолет.

Самолету турецкой авиакомпании Atlasglobal пришлось вернуться обратно в аэропорт из-за попавшей в него молнии, передает "Интерфакс".

По словам пассажиров авиарейсов, самолет выполнял маршрут Стамбул-Тбилиси. Через 15-20 минут после взлета самолет попал в зону турбулентности и в него ударила молния. Было решено вернуться в аэропорт Стамбула, лайнер получил повреждение. Пострадавших среди пассажиров нет.

Спустя несколько часов пассажиры вылетели в Тбилиси другим самолетом.

Читайте также:

Самолет выкатился за пределы посадочной полосы в Екатеринбурге

Любопытная китаянка открыла аварийный выход самолета перед взлетом

Минтранс: большой проблемы в оттоке российских пилотов за рубеж нет

Пьяный россиянин пытался выйти из самолета во время полета