В Сирии подписано 4 соглашения о присоединении к перемирию с "Ахрар-аш-Шам"

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Четыре соглашения подписано с лидерами группировки "Ахрар-аш-Шам" в Сирии за сутки. Кроме того, количество вооруженных формирований, которые заявили о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, увеличилось до 223.

В течение суток в Сирии подписано четыре соглашения с лидерами запрещенной в России группировки "Ахрар-аш-Шам". Об этом говорится в информационном бюллетене Министерства обороны России.

"В течение суток подписано четыре заявочных листа с лидерами группировки "Ахрар-аш-Шам", действующими в провинции Алеппо. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, увеличилось до – 223", - говорится в сообщении.

Также продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра.

Между тем, количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1717.

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