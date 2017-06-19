Секретарем Общественной палаты избран журналист Валерий Фадеев
Теги: Общество общественная палата глава россия
Журналист Валерий Фадеев избран секретарем Общественной палаты шестого созыва. Его кандидатура была единственной, выдвинутой на пост руководителя объединения. Она была единогласно поддержана членами общественной палаты.
Секретарем Общественной палаты шестого созыва избран журналист Валерий Фадеев. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на результаты голосования.
Избрание состоялось на первом пленарном заседании Общественной палаты нового созыва. Кандидатура Фадеева была единственной, предложенной Советом старейшин. Ее единогласно поддержали члены ОП.