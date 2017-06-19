Киев разрабатывает новый план сближения с Донбассом

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Киев намерен наладить отношения с ДНР и ЛНР при помощи "мягкой силы". Украинские власти собираются отменить АТО, введя взамен военное положение в регионе, и предоставить некоторые льготы населению.

Администрация президента Украины Петра Порошенко разрабатывает законопроект, предусматривающий прекращение антитеррористической операции (АТО) и мирную "реинтеграцию" Донбасса, об этом пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в Раде.

В документе отмечается, что Киев планирует взаимодействовать с ДНР и ЛНР при помощи "мягкой силы". Для населения Донбасса могут ввести некоторые льготы, в частности упростить процедуру получения украинской пенсии и наладить торговлю. В прифронтовых районах украинские власти намерены установить военное положение.

Законопроект может поступить на рассмотрения парламента на этой неделе, пока Порошенко будет находиться с официальным визитом в США.

По мнению экспертов, законопроект позволит Киеву отсечь от избирательного процесса те регионы, в которых нынешняя власть не пользуется популярностью.

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