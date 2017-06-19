ЕС продлил санкции против Крыма
Евросоюз продлил санкции против Крыма на год. Об этом говорится в постановлении Совета ЕС. Ограничительные меры будут действовать до 23 июня 2018 года.
Евросоюз на один год продлил санкции в отношении Крыма. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, заседание которого проходит в Люксембурге, передает ТАСС.
Таким образом, ограничительные меры продлены до 23 июня 2018 года.
Данная категория санкций включает запреты на импорт в Евросоюз продуктов из Крыма и Севастополя, инвестиции в Крым и Севастополь, услуги, которые связаны с туристической деятельностью в Крыму и Севастополе. Кроме того, запрещен экспорт ряда товаров и технологий в Крым и Севастополь для транспортного, телекоммуникационного и энергетических секторов, а также для нефтегазовой и горной отраслей, информирует "Интерфакс".
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