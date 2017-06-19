Опубликовано фото наехавшего на толпу мусульман в Лондоне водителя

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В Лондоне один человек погиб, 10 пострадали в результате наезда фургона на пешеходов. Это уже второй подобный инцидент с начала июня. Всё произошло на северо-востоке британской столицы у мечети, когда мусульмане выходили с ночной молитвы. Водителя задержали очевидцы и передали его полицейским. Премьер Великобритании Тереза Мэй назвала случившееся потенциальным терактом.

Первые кадры после происшествия: паника, хаос. Люди выкрикивали имена, пытались найти родных и близких, с кем пришли на воскресную молитву. У мусульман сейчас священный месяц Рамадан, напомнил "ТВ Центр". За полночь посетители начали выходить из мечети. Преступники как будто ждали этого момента. У тех, кто оказался под колесами фургона, говорят очевидцы, шансов спастись практически не было.

"Грузовик ехал прямо по людям, они остались лежать на тротуаре. Один человек умер сразу, остальные, как я видел – в очень тяжелом состоянии", - рассказал один из очевидцев.

"Этот парень в грузовике, он сначала ехал по полосе для автобусов, а потом резко свернул. Он сделал это специально! А другие двое, они убежали, значит, они скрываются где-то здесь, в Финсберри Парке", - пояснил другой.

"Первым под колёса микроавтобуса попал пожилой мужчина, который шёл возле меня. Мы пытались оказать ему помощь. Не знаю, что с ним сейчас, но он получил серьёзные травмы", - отметил свидетель трагедии.

"Я видел от восьми до десяти человек, которые лежали на тротуаре. Когда на место прибыла полиция и медики, их забирали в машины. В момент атаки на улице было очень людно", - рассказал еще один очевидец.

В Скотленд-Ярде пока воздерживаются от официальных комментариев и сообщают последние новости через соцсети.

"Один человек погиб на месте. Восемь пострадавших доставлены в три больницы. Еще двум пострадавшим помощь была оказана непосредственно на месте происшествия", - сообщается в Twitter британской полиции.

Микроавтобус остановился только потому, что врезался в другой автомобиль. Водителя вытащили из кабины очевидцы и едва не устроили самосуд. Подоспевшие полицейские буквально собой укрыли мужчину от разъярённой толпы. По данным британских СМИ, фото этого человека было сделано, когда он еще оставался за рулем машины.

Версия о теракте пока не озвучивается. Скотленд-Ярд называет ночное происшествие "серьезным инцидентом". Премьер-министр Тереза Мэй, которая в очередной раз собрала экстренное заседание чрезвычайного комитета "Кобра", осторожно упомянула лишь о возможности теракта. Однако к расследованию уже подключились эксперты подразделения британской контртеррористической полиции. Совет мусульман Великобритании назвал инцидент в Финсбери-Парке вопиющим проявлением исламофобии.

Это уже четвертая атака в Британии за последние три месяца. Сценарий схож с предыдущим лондонским нападением. Третьего июня поздно вечером в толпу на мосту в центре города въехал микроавтобус. Из него выскочили несколько террористов и устроили настоящую резню. Семь человек были убиты, около 50 ранены. Однако последняя трагедия действительно имеет более выраженные признаки межконфессиональных разногласий. Объектом атаки мужчины, предположительно европейской внешности, выбрана мусульманская мечеть. Еще одно, ключевое отличие от предыдущих происшествий: на этот раз нападавший задержан, а значит мотивы преступления можно будет узнать от первоисточника. Пока же мужчина в психиатрической клинике проходит соответствующие процедуры. Вместе с тем, неизвестно местонахождение других пассажиров фургона. Очевидцы говорят о троих нападавших, вооруженных ножами. Место происшествия оцеплено. Где именно все произошло, легко понять по натянутому тенту. Британские криминалисты предпочитают работать без внимания посторонних.

Павел Румянцев, "ТВ Центр"