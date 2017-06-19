Тюмень превратилась в декорацию для фильма-катастрофы

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Затопленные улицы, сорванные крыши домов и десятки аварий на электросетях. Сразу в нескольких регионах России устраняют последствия проливного дождя со шквалистым ветром. В Тюменской области 15 тысяч человек остались без света. Аварийные бригады работают круглосуточно. Штормовое предупреждение объявлено и в соседних областях.

Похоже на кадры из фильма про апокалипсис. Погода в Тюмени, а точнее непогода, не на шутку напугала жителей, отметил "ТВ Центр". В городе разразилась буря. Скорость ветра доходила до 23 метров в секунду, гром, молнии и мощный ливень. За сутки выпала месячная норма осадков.

Улицы Тюмени больше были похожи на венецианские. Только лодок не хватало. А жители с удовольствием бы на них пересели.

Многие владельцы легковых автомобилей даже не рискнули сесть за руль. Да и общественный транспорт тоже не справлялся. Многие вообще решили переждать такое дома.

Вода попала даже внутрь зданий. Первые этажи банков и торговых центров оказались затоплены. В одном из отделений начал бить фонтан. Автоматические двери при этом заблокировались, и чтобы выбраться сотрудникам пришлось вызывать МЧС. 15 тысяч человек в Тюменской области остались без электроснабжения. Повсюду сломанные деревья и оборванные ЛЭП. Спасатели работают в круглосуточном режиме, восстанавливают город. Запланированные праздники и мероприятия пришлось перенести на следующую неделю.

Примерно такая же картина была в выходные в Казани, и в Перми. Проблемы с транспортным сообщением и электричеством сейчас в Курганской области. Ливень и гроза тоже нанесли серьезный урон нескольким населенным пунктам. В одном поселке даже был смерч, который буквально снес несколько старых деревянных домов. В Москве и Подмосковье погода тоже ухудшается на глазах. Объявлен желтый уровень опасности – это третий из пяти возможных. Вечером синоптики обещают грозу.

Елизавета Родина, "ТВ Центр"