Собянин: Идет активное строительство Третьего пересадочного контура метро

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Строительство третьего пересадочного контура сейчас находится в активной стадии. Мэр города Сергей Собянин осмотрел один из участков крупнейшего проекта столичного метрополитена.

Станции "Рубцовская", "Лефортово" и "Авиамоторная" на севере столицы станут частью нового пересадочного контура, который значительно разгрузит кольцевую ветку, отметил "ТВ Центр". Он будет состоять из более чем 30 станций, а протяженность линии превысит 60 километров.

"Это мегапроект мирового уровня. Большое подземное кольцо метро, 66 почти 67 километров, 31 станция, которая свяжет между собой радиальные направления, железные дороги, пригород. На 10-20 процентов разгрузит эти линии, соединит между собой поперечными связками многие районы Москвы", - отметил мэр.