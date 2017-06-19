В Москве проходит прощание с Алексеем Баталовым

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В Москве прощаются с Алексеем Баталовым. Народного артиста СССР не стало в минувший четверг. Ему было 88 лет.

Гражданская панихида проходит в Большом зале Дома Кино, сообщил "ТВ Центр". Собрались сотни людей: родные и друзья, коллеги, поклонники. Вспоминают лучшие работы Баталова, которые принесли ему всенародную любовь. Это Борис из "Летят журавли", физик Гусев из драмы "Девять дней одного года", конечно, Гоша из "Москва слезам не верит". И многие-многие другие. Всего на счету Алексея Баталова десятки ролей, и, как говорят, ни одной проходной. Он и сам снимал кино, писал сценарии и книги. Воспитывал молодое поколение актеров, занимался благотворительностью. Баталова называют человеком необыкновенной интеллигентности, доброты и таланта, а его уход – невосполнимой потерей. Похоронят актера, как он сам завещал, на Преображенском кладбище.