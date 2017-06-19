ЕС пригрозил санкциями в ответ на кибератаки

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Совет ЕС решил разработать систему дипломатических действий в ответ на широкомасштабные кибератаки. В частности, Брюссель готов вводить санкции.

Совет ЕС принял решение о разработке системы дипломатических действий в ответ на широкомасштабные кибератаки. Как передает ТАСС, крайней мерой может стать введение санкций.

В заявлении Совета говорится, что дипломатический ответ ЕС на "вредоносную кибернетическую деятельность будет включать полный спектр действий в рамках единой внешней политики и политики в области безопасности, включая, если необходимо, ограничительные меры".

В документе говорится, что министры иностранных дел договорились создать "специальный инструментарий кибердипломатии для реагирования на широкомасштабные вредоносные действия в кибернетической среде".

Главы МИД ЕС подчеркнули, что ЕС "привержен разрешению любых международных споров и конфликтов в кибернетической среде мирными средствами". При этом, все действия ЕС "должны способствовать продвижению киберстабильности и кибербезопасности".