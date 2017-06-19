Возле школы в центре Москвы нашли человеческие кости
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Во время работ около школы в центре Москвы рабочие нашли скелетированные останки человеческого тела. Кости направили на экспертизу. Следователи проводят проверку.
Следователи начали проверку по факту обнаружения человеческих костей на территории возле школы в Таганском районе столицы, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел на улице Земляной Вал. В полицию обратился прораб, который сообщил о находке его подчиненных.
Приехавшие на место происшествия следователи изъяли 12 фрагментов костей. Останки направили на экспертизу.
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