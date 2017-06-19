Путин назначил Алексея Ерхова послом России в Турции

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Президент России Владимир Путин назначил Алексея Ерхова новым послом в Турции. Он возглавит российское диппредставительство вместо убитого 19 декабря 2016 года Андрея Карлова. Сейчас Ерхов является директором Департамента Ситуационно-кризисного центра МИД России.

Новым послом России в Турции стал Алексей Ерхов. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин.

"Назначить Ерхова Алексея Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Турецкой Республике", - говорится в тексте указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

С 2010 по 2015 годы Алексей Ерхов занимал пост генконсула России в Стамбуле. Кроме того, Ерхов занимает должность директора департамента ситуационно-кризисного центра МИД.

Бывший посол России в Турции Андрей Карлов был застрелен 19 декабря на открытии фотовыставки Российском центре культуры в Анкаре. В МИД произошедшее назвали терактом. Карлову было посмертно присвоено звание Героя России. По делу об убийстве дипломата под арестом находились трое обвиняемых, в том числе двое полицейских. Убийца - полицейский Мевлют Алтынташ - был ликвидирован.

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