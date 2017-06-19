В Туве автомобиль с водителем упал с парома в Енисей
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В Туве во время переправы на пароме через Енисей автомобиль пробил заграждение и съехал в реку. Автомобиль затонул, о судьбе водителя ничего не известно.
В Туве легковой автомобиль вместе с водителем упал с парома в Енисей во время переправы через реку, об этом сообщается на сайте Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
По предварительной информации, водитель автомобиля попытался сделать маневр на пароме, но пробил заграждение и съехал в реку. В результате машина затонула, о судьбе водителя ничего не известно.
Абаканская транспортная прокуратура начала проверку.
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