В Туве автомобиль с водителем упал с парома в Енисей

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В Туве во время переправы на пароме через Енисей автомобиль пробил заграждение и съехал в реку. Автомобиль затонул, о судьбе водителя ничего не известно.

В Туве легковой автомобиль вместе с водителем упал с парома в Енисей во время переправы через реку, об этом сообщается на сайте Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По предварительной информации, водитель автомобиля попытался сделать маневр на пароме, но пробил заграждение и съехал в реку. В результате машина затонула, о судьбе водителя ничего не известно.

Абаканская транспортная прокуратура начала проверку.

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