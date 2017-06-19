Молодая девушка избила пристававшего к ней мужчину в центре Москвы
Теги: вокзал Происшествие москва
В Москве около Казанского вокзала 23-летняя девушка дала отпор распустившему руки неизвестному мужчине. Молодой человек предложил ей выпить в кафе и проверить его "достоинство". Полиция начала проверку.
Полиция проверяет информацию о домогательстве мужчины к молодой девушке в центре Москвы, об этом сообщает агентство "Москва".
Инцидент произошел возле Казанского вокзала в Красносельском районе столицы. По данным полиции, 23-летняя девушка встретила компанию молодых людей, которая ругалась между собой. Она сделала им замечание, после чего один из мужчин перегородил ей дорогу и пригласил выпить в кафе. Девушка отказалась.
Тогда злоумышленник решил зайти с другой стороны и рассказал ей о внушительном размере своего полового органа. Одной рукой он схватил девушку, а другой провел по своим штанам. Девушка ударила его коленом в пах и дала несколько пощечин.
Злоумышленник сбежал, а потерпевшая обратилась в полицию.
Читайте также:
В Туве автомобиль с водителем упал с парома в Енисей
Возле школы в центре Москвы нашли человеческие кости
В самолет рейса Стамбул-Тбилиси ударила молния
Врезавшийся в трамвай на Бауманской автомобиль ехал на красный свет