Молодая девушка избила пристававшего к ней мужчину в центре Москвы

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В Москве около Казанского вокзала 23-летняя девушка дала отпор распустившему руки неизвестному мужчине. Молодой человек предложил ей выпить в кафе и проверить его "достоинство". Полиция начала проверку.

Полиция проверяет информацию о домогательстве мужчины к молодой девушке в центре Москвы, об этом сообщает агентство "Москва".

Инцидент произошел возле Казанского вокзала в Красносельском районе столицы. По данным полиции, 23-летняя девушка встретила компанию молодых людей, которая ругалась между собой. Она сделала им замечание, после чего один из мужчин перегородил ей дорогу и пригласил выпить в кафе. Девушка отказалась.

Тогда злоумышленник решил зайти с другой стороны и рассказал ей о внушительном размере своего полового органа. Одной рукой он схватил девушку, а другой провел по своим штанам. Девушка ударила его коленом в пах и дала несколько пощечин.

Злоумышленник сбежал, а потерпевшая обратилась в полицию.

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