В Раде анонсировали наделение ДНР и ЛНР особым статусом

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Представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко сообщила, что законопроект о реинтеграции Донбасса будет предусматривать наделение самопровозглашенных ДНР и ЛНР особым правовым статусом.

Законопроект о реинтеграции Донбасса будет предусматривать наделение самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) особым правовым статусом. Об этом заявила представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко, передает ТАСС.

Она добавила, что этот закон направлен на усиление способности защиты и обороны государства в зоне так называемой АТО. "Мы говорим о правовом статусе военных действий, о признании правого статуса отдельных неподконтрольных территорий Донбасса", - подчеркнула она.

Законопроект готовится депутатами Рады.

О том, что Киев намерен наладить отношения с ДНР и ЛНР при помощи "мягкой силы", сообщал "Коммерсант". Издание утверждало, что украинские власти собираются отменить АТО, введя взамен военное положение в регионе, и предоставить некоторые льготы населению.