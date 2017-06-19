12:19, 19 июня 2017

Россия начала поставки МиГ-29 Египту

Теги:  египет  самолет  Экономика  россия  оборона

Россия начала поставлять в Египет истребители МиГ-29. По словам главы Рособоронэкспорта Александра Михеева, первые поставки по контракту уже выполнены. В настоящее время идет обучение пилотов.

Россия начала поставки в Египет истребителей МиГ-29. Об этом сообщило агентство "Интерфакс" со ссылкой на главу Рособоронэкспорта Александра Михеева.

"Согласно контракту, уже выполнены первые поставки. Сейчас идет обучение пилотов", - сказал он.

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