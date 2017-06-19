В Брюсселе стартовали переговоры по Brexit

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В Брюсселе начались переговоры по выходу Великобритании из Евросоюза. Представитель ЕС выразил надежду, что в ходе этой встречи удастся определить приоритеты и график реализации Brexit. Представитель Лондона отметил, что переговоры начинаются в позитивном и конструктивном ключе.

Главные переговорщики Евросоюза и Великобритании начали консультации по Brexit. Об этом сообщило агентство Sputnik.

"Надеюсь, что сегодня нам удастся определить приоритеты и график, которые позволили бы мне доложить Совету Европы на этой неделе о конструктивном открытии переговоров", - сообщил представитель Брюсселя Мишель Барнье.

Он отметил необходимость снятия неопределенностей, вызванных выходом Британии из ЕС, в первую очередь для граждан, а затем для бенефициаров политики Евросоюза. Кроме того, необходимо прояснить ситуацию с точки зрения влияния на границы, в частности в Ирландии.

Представитель Великобритании Дэвид Дэвис заявил, что он стремится сделать все возможное для проведения сделки, которая будет работать в интересах всех граждан.

"Для этого мы начинаем переговоры в позитивном и конструктивном ключе, с намерением построить крепкое и особое партнерство между нами и нашими европейскими союзниками и друзьями для нашего будущего", - сказал он.